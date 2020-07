경북도, '일자리 서포터즈' 발대식 … 청년 눈높이 취업 안내

서포터즈 37명, 지역 일자리 정보 '또래 취업 준비자' 눈높이 맞춰 홍보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 29일 도청 화백당에서 '청년공감 일자리 서포터즈' 발대식을 갖고 서포터즈 37명에게 위촉장을 수여했다.

이날 발대식을 가진 서포터즈는 앞으로 3개월 간 팀미션과 개인미션을 수행하며, 사회관계망서비스(SNS)에 경북지역 일자리를 주제로 기획한 콘텐츠를 동영상으로 제작해 경북 일자리를 홍보하는 역할을 담당하게 된다.

이들은 구미전자정보기술원 등 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 수행기관을 방문해 실무담당자 및 사업 수혜자 등과 인터뷰를 통해 기존 일자리 사업과 정책을 조사하고 분석하는 '일자리 캐스터' 활동하게 된다.

활동 후에는 결과보고서 발표 및 주제별 토론, 전문가 피드백 등으로 경북 지역 일자리 사업의 개선방안을 도출하게 된다. 도출된 아이디어는 고용전문가의 검토와 협의를 거쳐 일자리 정책에 반영된다.

위촉식 행사에 참석한 전우헌 경제부지사는 "코로나19로 청년 취업이 전례 없는 위기를 겪고 있다"며 "미래의 희망인 청년들이 경상북도에서 일자리에 대한 꿈을 키워나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

한편, 경상북도는 '2020 일자리 창출 종합계획'을 수립하고 1조284억원을 투입해 118개 사업 11만3600개의 일자리를 창출한다는 계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr