창원시-현대로템, ‘미래모빌리티 수소트램’ 추진 맞손

내년 진해군항제서 전국 최초로 선보여

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 현대로템 창원공장에서 개발 중인 수소트램이 내년 진해군항제 기간 창원시민과 관광객을 대상으로 국내 최초로 선보일 예정이라고 29일 밝혔다.

시는 이날 허성무 창원시장과 이용배 현대로템 대표이사가 시청에서 ‘2040 창원 수소 비전’에 대한 면담을 했다.

시에 따르면 내년 진해군항제 기간 시민과 관광객을 대상으로 수소트램 시제 차량이 전국 최초로 공개될 것이며, 현대로템은 현대차그룹의 수소모빌리티 생태계 구축 전략에 맞춰 수출용 트램을 기반으로 하여 독자적인 수소트램 개발을 추진하고 있다.

시는 개발된 수소트램의 충전 지원을 위해 10월부터 수소트램을 비롯한 수소 수송기계 실증용 충전소 구축을 추진할 예정이다.

허 시장은 “2040 창원 수소 비전의 성공적 추진을 위해 현대로템과 같은 역량 있는 기업의 참여와 협조가 필수적이다”며 “수소를 기반으로 한 미래먹거리 창출을 통해 창원시의 경제 부흥과 현대로템의 경영정상화가 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

