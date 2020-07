[아시아경제 금보령 기자] 뉴트리 뉴트리 270870 | 코스닥 증권정보 현재가 25,550 전일대비 200 등락률 -0.78% 거래량 70,715 전일가 25,750 2020.07.29 15:30 장마감 close 는 식품의약품안전처로부터 해국추출물이 건강기능식품 개별인정형 기능성 원료로 인증을 획득했다고 29일 공시했다.

뉴트리 측은 "해국추출물의 완제품 조기시판을 목표로 자사 브랜드를 론칭하고 원료 및 완제품의 수출 및 해외시장 개척 등을 계획하고 있다"고 설명했다.

