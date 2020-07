[아시아경제 이민지 기자]29일 코스피가 전 장대비 0.27%(6.17포인트) 상승 마감해 2263.16으로 장을 마감했다.

코스닥지수는 전날보다 0.09%(0.74포인트) 오른 808.59로 장을 끝마쳤다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr