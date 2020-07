[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 한동훈 검사장의 압수수색 도중 물리적 충돌이 일어난 데 대해 "대한민국 검찰이 어쩌다가 이 지경까지 되었나"며 비판했다.

배준영 통합당 대변인은 29일 구두논평을 통해 "공정해야 할 사법시스템에 '법치' 말고 '정치'가 자리 잡았다"며 이같이 말했다.

그는 "법무부장관의 지시를 충실하게 따르는 서울중앙지검이 검찰수사심의위원회의 수사중단·불기소 의견도 무시한 채, 한 검사장에 대한 압수수색을 강행했다"며 "불과 한 달 전만해도 이른바 검언유착 사건은 수사심의위에서 다루는 것이 적합하다고 했던 추미애 장관"이라고 지적했다.

배 대변인은 "(추 장관은) 그런 자신의 발언이 있었는지도 까맣게 잊었을 것"이라며 "심지어 압수수색 과정에서 물리적 충돌까지 있었다고 하니, 대한민국 검찰이 어쩌다가 이 지경까지 되었는지 모르겠다"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr