앤디포스, 코로나19-인플루엔자 동시 진단 가능한 ‘융합형 키트’ 개발

[아시아경제 유현석 기자] 앤디포스 앤디포스 238090 | 코스닥 증권정보 현재가 3,970 전일대비 115 등락률 +2.98% 거래량 5,818,816 전일가 3,855 2020.07.29 15:30 장중(20분지연) close 는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 인플루엔자 독감을 동시에 진단할 수 있는 분자 진단 키트 ‘ND COVID-19 Flu’와 신속 진단 키트 ‘ND COVID-19 Flu Rapid kit’ 2종 개발에 성공했다고 29일 밝혔다.

이번에 개발한 ‘분자 진단 키트’는 인플루엔자 A형과 B형 및 코로나19 바이러스를 한 번에 진단 가능하다. 코로나 19 진단의 편의성과 정확도를 높이기 위해 세 가지 유전자(E, RdRp, N) 검사 방식을 도입했다. ‘신속 진단 키트’는 인플루엔자와 코로나 19 바이러스를 동시에 신속 진단할 수 있으며 한 카세트로 구성됐다.

앤디포스가 개발한 분자 진단 키트는 RT-PCR 방식을 통해 2시간 내 결과가 도출 가능하다. 신속 진단 키트는 15분 내 결과 도출이 가능해 저비용으로 신속하게 진단을 원하는 해외국가들에 수요가 많을 것으로 예상된다.

이번 제품 개발로 앤디포스는 ▲RT-PCR ▲면역진단 ▲항원진단 ▲인플루엔자 진단까지 갖춰 코로나19 진단 키트생산플랫폼을 확장했다.

앤디포스 관계자는 “이번 진단키트 개발로 코로나 2차 팬더믹에 대비하고 올겨울 독감 유행에 따른 코로나와 인플루엔자 환자의 구별을 편리하고 정확하게 진단할 수 있을 전망”이라며 “향후 식품의약품안전처 수출허가와 국내 대학병원에서 임상을 추진할 예정”이라고 말했다. 이어 “항원진단키트의 장점과 기술을 최대한 접목한 융합형 신제품으로 기존 제품과 함께 해외에 수출할 예정”이라고 덧붙였다.

