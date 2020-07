'갤럭시Z폴드2' 실제 기기 사진 유출…노치 대신 펀치홀

구동 화면에 '갤럭시Z폴드2' 제품명

오른쪽에 노치 대신 펀치홀 적용

베젤 얇아지고 메인 화면 더 커져

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시 언팩을 일주일 앞두고 갤럭시Z폴드2 실제 제품 이미지가 처음으로 모습을 드러냈다.

29일 트위터와 삼성 스마트폰 카페 등 온라인 커뮤니티에서 갤럭시Z폴드2 실기 이미지가 공개됐다. 국내 트위터리안이 IT팁스터 맥스 웨인바흐에게 해당 이미지를 담은 트윗을 보냈다.

공개된 사진은 갤럭시Z폴드2를 실행하는 화면으로 '갤럭시Z폴드 5G'라는 로고가 등장한다. 전작은 '갤럭시폴드'로 불렸지만 Z플립 출시 이후 폴더블 시리즈가 Z로 통일된다. 갤럭시Z폴드2 아래에 놓인 다른 스마트폰에서 국내 이동통신사 명이 노출된 점으로 미뤄 볼 때 국내에서 찍힌 사진임을 확인할 수 있다.

펼친 화면 상단에 노치가 사라지고 오른쪽 가운데에 펀치홀이 새겨져있다. 전반적으로 베젤 두께도 전작보다 얇아졌다. 기존에 공개된 렌더링 이미지 속 제품은 브론즈 색상이었지만 실기 색상은 블랙이다.

현재까지 공개된 사양 정보를 종합해보면 메인 디스플레이는 전작 7.3인치보다 더 커진 7.6~7.7인치, 외부 커버 디스플레이 화면은 4.3인치에서 6.23인치로 확대된다. 후면 카메라는 3개의 렌즈가 세로로 배열되며 6400만 망원, 1200만 기본, 1200만 초광각 렌즈가 탑재되고 전면 카메라는 1000만 화소다. 폴더블 디스플레이는 갤럭시Z플립과 동일한 UTG 소재를 적용했다. 국내에서는 9월 이후 출시될 것으로 예상된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr