신한금투 해외주식 투자 서비스, 핀테크서비스 티클에서도 이용 OK

다음달 3일부터 티클 앱에서 해외주식 소수로 투자 가능

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자의 해외주식 소량 투자 서비스를 핀테크(금융+기술)업체 '티클'의 잔돈 투자 서비스에서도 이용할 수 있게 된다.

신한금융투자는 티클과 업무제휴를 맺고 이 같은 서비스를 지원하기로 했다고 29일 밝혔다. 이에 따라 신한금투의 해외주식 소수점 투자 서비스를 티클 서비스에서도 이용할 수 있게 된다.

티클은 애플리케이션(앱)과 연동된 카드로 결제할 때마다 1000원미만의 잔돈을 자동으로 저축·투자해주는 서비스를 제공 중이다. 이를 애플, 아마존, 스타벅스 등 우량 해외주식 306종목을 0.01주 단위로 매매하는 신한금투의 해외주식 소수점 투자 서비스와 연동하는 식이다. 이에 따라 다음달 3일부터 티클 앱에서 소수점 투자서비스를 이용할 수 있게 된다.

한편 사전예약을 신청한 고객에게는 해외주식 교환권 1만원을 제공하는 행사도 진행된다..

