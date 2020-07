SK이노베이션 2분기 영업손실 4397억원 ‥적자폭 줄여(종합)

[아시아경제 박소연 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 1,500 등락률 -1.13% 거래량 230,263 전일가 133,000 2020.07.29 10:55 장중(20분지연) close 이 2분기에 연결 기준으로 4397억원의 영업손실을 기록했다. 1분기에 2조원에 가까운 사상 최대 규모 적자를 기록했던 것에 비하면 손실의 규모를 상당히 줄였지만 여전히 적자를 면치 못했다.

SK이노베이션은 올해 2분기 잠정 경영실적이 매출액 7조1996억원, 영업손실 4397억원을 기록했다고 29일 공시했다. 1분기 1조7752억원이라는 사상 최악의 손실을 기록한 것에 비해 적자 규모는 1조3355억원 이상 줄여 최악의 상황은 벗어났지만 2분기 연속 적자를 이어갔다. 매출액도 지난해 2분기보다 44.7% 감소했다.

손실의 대부분은 석유사업에서 발생했다. 석유사업부문 영업손실이 4329억원으로 집계됐다. 적자를 기록하긴 했지만 중동산 원유 가격 하락과 유가 상승에 따른 가격 차이 효과로 마진이 개선됐고 재고 관련 손실이 줄어들며 전 분기보다는 적자폭을 1조2031억원 가량 줄였다.

화학사업은 영업이익 682억원을 기록하며 흑자 전환했다. 재고관련 손실이 줄고 연료 가격 하락에 따른 변동비가 줄어들며 전 분기보다 실적이 개선된 것으로 나타났다.

윤활유 사업은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 인해 미국과 유럽 시장 판매량이 크게 줄었지만 원가 하락으로 인한 마진 개선 효과로 전 분기보다 85억원 증가한 374억원 영업이익을 기록했다.

석유개발 사업은 코로나19 확산으로 인해 수요가 급감하며 매출 물량이 감소하고 복합 판매 단가가 떨어지며 영업이익이 전 분기보다 335억원 줄어든 118억원을 기록했다.

배터리사업은 신규 가동한 해외 공장들이 조기 안정화하며 판매량이 늘었음에도 글로벌 투자 확대로 인한 일회성 비용의 증가로 인해 전 분기보다 89억원 늘어난 1138억원 영업손실을 기록했다.

소재사업에서는 전기차용 분리막 판매 증가로 인해 영업이익이 전 분기보다 167억원 늘어난 437억원을 거뒀다. 이는 코로나19에도 불구하고 전기차배터리 시장 성장세가 지속됨에 따라 분리막 수요도 증가한 데 따른 것으로 해석된다.

SK이노베이션은 "하반기에는 각국의 경기 부양책과 글로벌 경기의 점진적 회복으로 석유 수요가 증가하며 정제마진이 개선될 것"이라고 전망했다.

한편 SK이노베이션은 이날 컨퍼런스콜에서 "페루 광구 매각에 대한 정부 승인 절차가 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있다"며 "9월 말 (딜 클로징을) 목표로 할 것이고 관련 손익도 그 시점 제거될 것"이라고 말했다.

아울러 "소재사업 부문인 SK아이이테크놀로지를 빠르면 내년 상반기 상장할 수 있을 것으로 보인다"면서 "재무구조 개선에 도움될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

회사측은 "올해 중간배당을 실시하지 못하게 됐다"며 "현재로서 구체적 배당정책을 말씀드리기 어렵고 하반기 턴어라운드 상황을 보며 변화 상황을 언급할 것"이라고 전했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr