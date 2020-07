[아시아경제 박혜숙 기자]

부천시, 공무원 하계휴가 분산 운영… 휴가 가이드 마련

경기 부천시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 전국적 확산 방지와 내수경기 활성화 지원을 위해 휴가 시기를 분산해 운영한다고 29일 밝혔다.

이는 행정안전부 하계휴가 분산 운영 지침에 따른 것으로, 부천시는 전 직원 대상으로 '하계휴가 운영 가이드'를 마련해 휴가 사용을 독려했다.

이에 따라 직원들은 ▲휴가 기간 중 마스크 상시 착용 ▲다른 사람과 적정거리(2m, 최소 1m 이상) 두기 ▲고위험시설 방문 금지 ▲코로나19 증상 발현시 즉시 여행 중단 및 코로나19 검사 실시 ▲생활 속 거리두기 세부지침에 따른 방역 수칙 준수 등을 지켜야 한다.

부천시 관계자는 "코로나19 확산세가 진정되지 않은 상황이지만 직원들의 누적된 피로감을 하계 휴가철을 통해 해소하는 것도 중요하다"며 "휴가 시기를 분산해 운영하고 방역 수칙을 철저히 준수토록 해 코로나19 확산 방지에 힘 쓰겠다"고 밝혔다.

