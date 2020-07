中企업계 "위기극복 위해 외국인력 입국 재개해야"

중소기업중앙회, '외국인력 입국 재개 관련 업계 의견조사' 결과 발표

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업의 위기 극복을 위해 신속히 외국인력 입국을 재개해야 한다는 조사 결과가 나왔다. 중소기업중앙회(회장 김기문)는 이 같은 내용을 담은 '외국인력 입국 재개 관련 업계 의견조사' 결과를 29일 발표했다.

이번 조사는 지난 17일부터 20일까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 4월 이후 입국이 지연되고 있는 외국인근로자 신청업체 1478개사를 대상으로 중기중앙회가 실시했다. 고용허가제를 통해 매년 4만여명의 외국인근로자가 중소 제조업체에 배치돼 왔으나, 올해는 코로나19의 영향으로 4월부터 7월 현재까지 외국인 근로자가 들어오지 않고 3월말까지 2003명 입국에 그치면서 약 4개월간 생산인력 공백이 심화되고 있다.

조사 결과 외국인 근로자의 입국지연과 관련한 생산차질 발생 여부는 ▲이미 생산차질이 발생하고 있음(57.7%) ▲1~2개월 내에 생산차질 발생 우려(17.7%) ▲3~4개월 내에 생산차질 발생 우려(11.5%) 순으로 응답했다. 86.9%의 기업이 입국 지연으로 인해 연내 생산차질을 우려하는 것이다.

이 같은 생산차질 발생과 관련해 외국인 근로자 입국 재개의 필요성에 대한 의견으로는 ▲인력난 심화로 방역 및 검역을 강화한 외국인근로자 입국재개조치 시급(59.5%) ▲코로나 상황을 감안하더라도 연내 입국재개 필요(20.8%) 등 응답 업체의 80.3%가 입국 재개 조치를 희망하는 것으로 나타났다.

또한 외국인 근로자의 철저한 검역을 통한 신속한 입국진행을 위해 외국인 근로자 입국 후 코로나19 검사비용을 부담할 의향이 있으나(65.6%), 외국인 근로자를 자체적으로 자가격리 조치 할 수 있는 시설이 미비해 정부 및 지자체의 자가격리 시설 지원이 필요한(88.4%) 것으로 조사됐다.

이태희 중기중앙회 스마트일자리본부장은 "코로나19로 인한 외국인근로자 입국지연이 장기화되는 경우, 코로나 상황 극복을 위한 중소기업의 노력이 생산인력 공백으로 무력화될 수 있다"며 "송출국가의 코로나 확진자 추이, 방역시스템 등에 대한 평가를 통해 안전한 국가의 근로자부터 입국 전후 2회 이상의 코로나 검사, 지자체 지원을 통한 자가격리 조치 등 검역조치를 강화해서라도 입국 재개를 검토할 시기"라고 강조했다.

