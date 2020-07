[아시아경제 이민지 기자] 29일 코스피지수가 전 장보다 0.06%(1.36포인트) 오른 2258.35로 장을 시작했다. 코스닥지수는 전 날보다 0.02%(0.14포인트) 내린 807.71로 출발했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr