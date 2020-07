<장 종료 후 주요 공시>

◆ 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 28,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,700 2020.07.29 07:50 장시작전(20분지연) close = 한국정보화진흥원과 11억2400만원 규모의 범정부 민원상담365 구축 1단계 공급계약 체결.

◆ 인콘 인콘 083640 | 코스닥 증권정보 현재가 893 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 892 2020.07.29 07:50 장시작전(20분지연) close = 경영환경 개선 및 업무 효율성 증대를 위해 본점 소재지를 경기 안양 동안구 귀인로1로 변경.

◆ 오리엔트정공 오리엔트정공 065500 | 코스닥 증권정보 현재가 503 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 497 2020.07.29 07:50 장시작전(20분지연) close = 계열사 오리엔트전자의 주식 377만4092주 처분 결정.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr