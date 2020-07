동대문구 경로당 38곳 보수공사로 어르신 맞이 새단장

코로나19 휴관 중 구립 경로당 시설 공사 7월 말까지 완료...옥상 쿨 루프·시설 보수·입식가구 설치 시행…쾌적한 경로당 환경 조성

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 코로나19 장기화로 경로당 휴관이 길어지는 기간을 활용해 어르신들의 안락하고 쾌적한 생활을 지원하기 위해 낡고 오래된 구립 경로당을 보수한다.

구는 7월 말까지 여름철 폭염 피해를 예방하기 위한 쿨 루프(cool roof)를 경로당 옥상에 설치하고 안전점검을 실시해 노후한 경로당의 가스, 전기, 소방 시설을 보수한다고 밝혔다. 구는 이에 추가로 식탁, 의자 등 입식가구를 지원하는 등 경로당을 새단장한다.

쿨 루프(cool roof)란 건물 옥상에 햇빛과 열 반사 효과가 있는 밝은 색 페인트를 칠해 열기가 건물에 흡수되는 것을 줄이는 공법이다.

열화상카메라로 쿨 루프(cool roof) 시공 전후 옥상 표면온도를 측정한 결과 40℃ 가까이 표면온도를 낮춰주는 효과가 있다. 표면온도가 낮아진 덕분에 실내온도는 3~10℃ 가량 낮아져 평균 20%의 냉방에너지를 절감할 수 있다.

구는 지난해 8월 수복경로당과 신이문경로당에 쿨 루프(cool roof)를 시공했다. 이어 올해 4월 대한노인회동대문구지회 건물 옥상과 외벽에 쿨 루프(cool roof)를 시공해 건물 온도를 낮추고 외관을 개선했다.

구는 구립 경로당 중 노후화로 방수공사가 필요하거나 냉방시설이 열악한 8개 경로당을 우선 선정, 7월 말까지 쿨 루프(cool roof) 시공을 완료한다.

이와 함께 구는 지난 5월 경로당 시설개선 사업의 일환으로 서울시와 추진한 경로당 유니버설디자인 사업에 선정된 구립 화목경로당 리모델링 공사를 마무리한 바 있다. 추가로 구는 경로당 등 149개 노인여가복지시설의 가스, 소방, 전기시설 등에 대한 안전점검을 실시하고 그 중 노후된 경로당 20여 곳을 보수했다.

구는 7월 안으로 시설이 열악한 경로당 10여 곳을 선정해 기존 경로당의 불편한 좌식 생활환경을 개선하여 어르신들이 보다 활동적이고 능률적인 생활이 가능하도록 식탁과 의자 등 입식가구를 지원할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 현재 경로당이 장기간 휴관 중인 점을 활용해 경로당을 새단장하게 됐다”며 “경로당 재개관 시 어르신들이 보다 안락하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 다양한 지원을 해나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr