[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 최소미가 비키니 몸매를 뽐냈다.

최근 최소미는 자신의 SNS에 블랙 비키니를 입고 셀카를 찍고 있는 모습이다. 특히 한뼘 개미허리가 보는 이의 시선을 사로 잡는다.

한편 최소미는 인터넷 쇼핑몰을 직접 운영하며 모델로 활동하고 있다.

