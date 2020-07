[아시아경제 온라인이슈팀] 스포츠 트레이너 심으뜸이 넘사벽 옆태를 자랑했다.

최근 심으뜸은 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 심으뜸은 모노키니를 입고 완벽한 조각 몸매를 뽐내며 스튜디오에서 포즈를 취하고 있는 모습이다.

한편 심으뜸은 유튜브 채널 '힙으뜸'을 운영하고 있다. 최근에는 코미디TV 웹 예능 '오늘부터 운동뚱'에 출연했다.

