"부동산소유권 이전등기 간편하게"…경기도, 한시적 특별법 시행

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 소유권 행사가 어려운 토지나 건물을 간편한 절차로 등기할 수 있는 '부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법'을 다음 달 5일부터 2년간 한시적으로 시행한다.

이 법은 현재 미등기 토지나 실제와 일치하지 않는 부동산을 간편한 절차를 거쳐 사실과 부합하는 등기를 할 수 있는 특별법으로 1978년, 1993년, 2006년 등 3차례에 걸쳐 시행된 적이 있다.

적용 대상은 1995년 6월30일 이전에 매매ㆍ증여ㆍ교환 등의 법률행위로 사실상 양도되거나 상속받은 부동산, 소유권 보존등기가 돼 있지 않은 토지와 건물이다.

다만 수복지구(북위 38도 이북 중 한국전쟁의 정전협정에 따라 대한민국에 편입된 군사분계선 이남 지역), 소유권에 관한 소송중인 부동산, 농지법 상 농지를 소유할 수 없는 경우는 제외된다.

특별조치법 신청자는 시ㆍ구ㆍ읍ㆍ면장이 위촉한 보증인 5명 이상(변호사나 법무사 1명 포함)의 확인을 받은 보증서를 첨부해 관할 시ㆍ군ㆍ구에 신청해야 한다.

시ㆍ군ㆍ구는 보증서 발급 취지 확인 후 2개월 간의 공고 및 사실관계 확인 등을 위한 현장조사를 거쳐 이에 대한 이의신청이 없는 경우 신청자에게 확인서를 발급한다.

신청자는 발급받은 확인서를 첨부해 등기소에 소유권 이전(보존)등기 신청을 하면 부동산 이전(보존)등기 처리가 된다.

도는 2006년 시행 당시 확인서를 1만5767건 접수받아 1만2248건 발급해 부동산 재산권행사에 따른 불편을 해소했다.

권경현 도 토지정보과장은 "부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법이 14년 만에 한시적으로 시행되는 만큼 많은 분들의 재산권행사에 따른 불편이 해소될 수 있도록 법령 시행 준비에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

