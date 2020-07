[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 장영란이 가족의 일상을 공개했다.

장영란은 28일 자신의 인스타그램에 "온가족 나들이 어디 좋은데 가냐구요? 아니요 치과 온가족 출동합니다"라는 글을 올렸다.

이어 "준우를 응원해 주기 위해 준우가 제일 무서워하는 치과 오늘도 역시 울음이 터졌네요. 나도 울고싶다. 눈물 대신 땀 한바가지. 영혼 털털. 얼마나 무서웠니 사실 엄마도 치과 무셔 #고생했어 준우야 멋지게 치료해서 받은 반지 선물도 고마워 감동"이라며 사진을 올렸다.

사진에는 장영란과 남편 한창, 딸 지우, 아들 준우가 함께 모여 행복한 표정을 짓는 모습과 울고있는 준우의 모습이 담겨 있다.

한편, 장영란은 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

