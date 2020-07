군산새만금아카데미 3강좌 유튜브서 만난다

오는 30일 오후 7시부터 강연 실시

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 군산시가 코로나19 확산을 방지키 위해 온라인으로 진행해 온 새만금아카데미 3강좌가 유튜브 생중계로 열린다.

28일 시에 따르면 명사초청 시민대상 강연프로그램인 ‘군산새만금아카데미’ 3강좌가 오는 30일 오후 7시부터 군산시 공식 유튜브 채널을 통해 진행된다.

이번 강연은 ㈜공장공장 박명호 대표를 초청해 ‘지방소도시에서 청년들은 어떻게 살아야 할까’란 주제로 지역에서 살아가는 청년들이 지역을 떠나지 않고 살아갈 수 있는 활동에 대한 강연이 펼쳐질 예정이다.

박명호 대표는 주식회사 공장공장 대표 괜찮아 마을 이장을 맡고 있으며 히치하이킹 페스티벌 등 다수 축제를 기획·총괄했다. 또 전국일주 여행사 ‘익스퍼루트’를 운영 중이며 주요 저서에는 매거진 섬이 있다.

시는 생생한 현장감을 전달키 위해 군산시 청년뜰 창업센터(장미동)에서 강사가 직접 강연하는 모습을 시민에게 실시간으로 제공할 예정이다.

이번 강연은 시민 누구나 오는 30일 오후 7시 유튜브에서 ‘군산시’를 검색해서 참여할 수 있으며 궁금한 사항은 시청 교육지원과로 문의하면 된다.

군산시 관계자는 “앞으로도 시민들이 다양한 방법을 통해 더 쉽게 명사 강연을 접할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 시는 지난 2000년부터 군산시청 대강당 등에서 매회 2~300명 규모로 진행해 오고 있었으나 코로나19 지역사회 확산 방지를 위해 2강부터 온라인 생중계 방식으로 진행해 오고 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr