文대통령 "민노총 불참 아쉽지만 매우 의미 있는 성과" (상보)

경사노위 '노사정 협약식' 참석…대통령 경사노위 방문은 이번이 처음

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령(얼굴)이 28일 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 불참한 가운데 이뤄진 노사정 협약 체결식에 참석해 사회적 대타협을 통한 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 위기 극복을 당부했다.

경제사회노동위원회(경사노위)는 이날 서울 종로구 회의실에서 제8차 본회의를 열고 코로나19 위기 극복을 위한 노사정 협약을 체결했다. 문 대통령이 경사노위를 방문한 것은 이번이 처음이다.

문 대통령은 "오늘 노사정 협약 체결은 코로나19 경제 위기 극복을 위해 경제주체들이 서로 한 발씩 양보하며 이뤄낸 소중한 결실"이라며 "민주노총 불참으로 아쉽지만 매우 의미있는 성과"라고 밝혔다. 이와 관련, 청와대 관계자는 "경사노위 참여 주체들은 조속한 시일 내에 특별위원회를 구성해 합의 내용이 이행되도록 할 예정"이라고 말했다.

경사노위는 노사정 협약 전문을 통해 "기업이 위기에 굳건히 버틸 수 있도록 하고 하나의 일자리라도 더 지키는 것이 가장 중요한 국가적 과제가 됐다"면서 "사회안전망을 촘촘하게 마련하고 전염병에 대한 대응 체계도 탄탄하게 구축해야 한다"고 밝혔다. 노사정 협약은 경제·고용위기 극복을 위한 노사의 역할과 정부지원 대책을 담고 있다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr