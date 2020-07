한전KPS, 상임감사 비대면 사전회의 랜선 제도 도입

[아시아경제 문채석 기자]발전설비 정비 전문회사인 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 29,900 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 45,585 전일가 29,950 2020.07.28 10:22 장중(20분지연) close 는 상임감사가 직접 화상감사 사전회의를 주재하는 '랜선(線) Audit, Priming' 제도를 시행한다고 28일 밝혔다.

상임감사가 화상감사 사전회의를 주재하는 방식이다. 기존 방식보다 감사 방향과 중점 점검 항목 등에 대해 수감부서의 이해도를 높일 수 있다는 장점이 있다.

한전KPS는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 사회적 거리두기에 따라 하반기 예정된 종합감사를 모두 화상감사로 전환했었다.

자칫 화상감사 확대로 자체감사기구의 신뢰성이 낮아지고 현장과의 소통이 단절될 수 있어 미리 방지하기 위해 제도를 도입했다.

문태룡 한전KPS 상임감사는 "공기업 최초로 도입한 화상감사 시스템인 '랜선(線) Audit'를 지속 개선해 포스트 코로나 시대에 대비한 비대면 인프라 구축을 적극 추진하겠다"고 말했다.

한전KPS는 'Priming'과 '랜선 Audit'를 접목한 화상감사 시스템의 감사품질을 고도화하기 위해 외부 전문가 및 전문자료를 활용할 계획이다. 이를 통해 감사 전문성을 지속적으로 확보한다.

세종=문채석 기자