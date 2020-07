삼성전자, 시청각 장애인용 TV 이번주부터 공급 개시

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자는 지난 5월 방송통신위원회의 '2020년 시청각 장애인용 TV 보급 사업' 공급자로 선정돼 이번주부터 본격적인 공급을 시작했다고 28일 밝혔다.

사업 계획에 따라 시청자미디어재단이 소득 수준과 장애 정도 등을 고려해 우선 보급 대상자를 선정하고 삼성전자가 시청각 장애인용 TV 1만5000대를 올해 말까지 공급한다.

이번에 선정된 TV는 40형 풀 HD 스마트 TV로 기존 대비 더욱 향상된 접근성 기능들을 대거 탑재했다.

서울 관악구에 위치한 실로암 시각장애인 복지관 유현서 평생교육팀장은 실제 제품을 사용해보고 "라디오로 접하는 콘텐츠와 TV를 통해 접하는 콘텐츠는 확연히 다르다"며 "접근성 기능이 강화된 삼성 TV를 통해 보는 즐거움을 알게 되었다"고 말했다.

삼성전자 영상디스플레이사업부는 상품전략팀에 장애인들을 위한 접근성 기능을 전문적으로 담당하는 인력을 두고 기술의 사회적 가치를 높이기 위해 노력하고 있다고 설명했다.

천강욱 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성전자는 정보 불균형을 해소하기 위해 TV에 적용되는 접근성 향상 기능을 지속적으로 개발해 왔다"며 "삼성전자의 기술력으로 시청각 장애인들에게 도움이 되는 뜻 깊은 사업에 참여할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.

