[클릭 e종목]"웹젠, 신작 출시 가시화에 기대감 상승"

삼성증권, 투자의견 '매수'·목표주가 4만2000원 제시…27일 종가 3만1900원

[아시아경제 금보령 기자] 웹젠이 '뮤' 신작 출시 가시화에 따라 기대감이 상승하고 있다는 분석이 나왔다.

28일 삼성증권에 따르면 중국에서 '뮤 진홍지인'이 다음 달 5일부터 계정 유지 비공개시범테스트(CBT)를 거쳐 곧 출시될 예정이라고 보도됐다.

중국 게임 포털 9게임즈에서는 뮤 진홍지인이 지난 8일 계정 삭제 CBT를 진행한 데 이어 다음 달 5일 계정 유지 CBT를 시작할 것으로 발표했다. 오동환 삼성증권 연구원은 "중국에서 시행되는 계정 유지 CBT는 한국의 공개시범테스트(OBT)와 유사한 성격으로 보통 계정 유지 CBT 이후 한 두 달 내로 게임이 정식 출시된다"며 "이를 감안하면 진홍지인의 중국 정식 출시 일정이 9월 중에 진행될 가능성이 높다"고 설명했다.

천마시공이 개발하고 텐센트가 퍼블리싱하는 '전민기적2'도 연내 중국 출시가 이뤄질 전망이다. 오 연구원은 "정확한 출시일이 공개된 건 아니지만 6월부터 사전예약이 시작된 점을 고려하면 4분기에 출시될 가능성이 높다"며 "2015년 대비 커진 중국 모바일 게임 시장 규모 등을 감안하면 전민기적2는 전작 못지 않은 흥행이 예상된다"고 말했다.

삼성증권은 웹젠 웹젠 069080 | 코스닥 증권정보 현재가 31,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 28,700 2020.07.28 08:29 장시작전(20분지연) close 에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 4만2000원을 제시했다. 27일 종가는 3만1900원이다. 오 연구원은 "신작 출시 일정 가시화에 따른 매출 추정치 상향과 피어 밸류에이션 상승을 반영해 웹젠의 목표주가를 기존 3만원에서 4만2000원으로 40% 상향했다"며 "올해는 과거 2015년 전민기적 출시, 2018년 기적 최강자 및 기적 각성 등 대작 출시 전후 영업 이익과 밸류에이션의 동반 상승 사이클이 재현될 가능성이 높다"고 분석했다.

