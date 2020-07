LG 벨벳 10개국 출시…유튜브 조회수 2000만 돌파

제품 소개·디자인 영상 각각 1000만건 돌파

[아시아경제 한진주 기자] 'LG 벨벳'이 10개국 이상에 출시되면서 전 세계적인 관심을 얻고 있다. 벨벳 제품 소개 영상 조회수도 2000만건을 넘어섰다.

28일 LG전자는 LG 모바일 글로벌 유튜브 채널에 업로드한 제품 소개 영상과 디자인 영상이 공개된 지 한 달 만에 각각 유튜브 조회수 1000만건을 돌파했다고 밝혔다.

LG 벨벳 출시 국가가 확대됨에 따라 소비자들의 관심이 높아지고 해외 매체들이 호평을 보내면서 영상도 인기를 얻은 것이다.

미국의 IT전문매체 씨넷(CNET)은 “LG 벨벳은 이전에 출시된 그 어떤 스마트폰과도 차별화된 디자인을 갖췄다”며 “최근 경험한 LG 스마트폰 가운데 가장 디자인이 뛰어나다”고 평가했다.

영국 IT 전문매체 티쓰리(T3)는 “LG 벨벳은 매우 우수한 디자인에 듀얼스크린, 스타일러스펜 등 편의요소를 갖춘 제품”이라고 평했다.

LG 벨벳은 지난 5월 한국 시장 출시를 시작으로 이탈리아, 독일, 네덜란드, 호주 등 10개국 이상에 출시됐다. 특히 이달 말에는 세계 최대 시장인 북미 지역에 출시된다.

마창민 LG전자 MC상품전략그룹 전무는 “더 많은 글로벌 고객이 제품에 대한 정보를 흥미로운 영상을 통해서도 얻을 수 있도록 언택트 마케팅 활동을 지속할 것”이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr