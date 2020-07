[아시아경제 김흥순 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 317,000 전일대비 2,000 등락률 -0.63% 거래량 471,220 전일가 319,000 2020.07.27 15:30 장마감 close 은 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 신규 적응증인 성인 크론병, 성인 궤양성 대장염, 강직성 척추염, 건선성 관절염 및 건선에 대한 램시마SC제형의 유럽 31개국 판매 허가를 획득했다고 27일 공시했다.

