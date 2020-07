임직원 아이디어를 현실로…현대모비스, 아이디어 포털 '엠필즈' 오픈

정보공유·아이디어 제안·토론 가능 통합 포털

900개 아이디어 공유…기술자료 DB도 구축

[아시아경제 김지희 기자] 현대모비스가 직원들의 아이디어를 기반으로 미래 자동차 분야의 선행 연구를 활성화하기 위해 아이디어 포털 ‘엠필즈(M.FIELDs)’를 오픈했다. 신규 포털에서는 사내외 신기술 관련 정보 공유부터 아이디어 제안, 주제별 토론까지 가능하다.

현대모비스는 이달 초 직원들의 미래차 관련 신기술, 신사업 아이디어를 구현하기 위해 엠필즈를 오픈했다고 28일 밝혔다. '엠필즈'는 직원들의 자발적인 아이디어로 솔루션을 찾는 이노베이션 공간이라는 의미를 담고 있다.

포털은 아이디어 필드와 지식 필드, 커뮤니케이션 필드 등 총 세 개의 영역으로 구성된다. 먼저 아이디어 필드는 아이디어 제안 게시판이다. 직원들의 참여를 유도하기 위해 인터넷 쇼핑 사이트처럼 이미지를 클릭하면 제안된 아이디어의 주요 내용을 확인할 수 있도록 했으며, 중복 아이디어 검색도 가능하다. 현재 아이디어 필드에는 900개에 가까운 아이디어가 올라와 있다.

지식 필드는 임직원들이 새로운 아이디어를 떠올리는 데 도움을 얻을 수 있도록 기술, 동향 정보에 대한 원스톱 서비스를 제공한다. 시장 동향, 학회, 전시회 등 사내외 기술 자료에 대해 통합 검색이 가능하도록 데이터베이스를 구축했다.

마지막으로 커뮤니케이션 필드는 제안된 아이디어에 대해 자유로운 토론이 이뤄지는 공간이다. 주제별 온라인 토론방을 개설해 다양한 파트의 직원들이 서로 의견을 나누고, 이를 통해 아이디어를 구체적 솔루션으로 발전시키기 위한 목적이다.

현대모비스의 아이디어 포털은 연구개발 분야뿐 아니라 기획, 영업, 생산, 물류 등 모든 부서 직원의 참여가 가능하다. 이에 공식 업무 회의가 아니더라도 각 분야 담당자들의 관련 정보와 의견을 참고할 수 있다.

앞서 현대모비스는 지난해 5월부터 직원들이 업무나 일상 경험 속에서 떠오른 아이디어를 자유롭게 제안하고 실제 연구개발 과제로 채택하는 아이디어 제안 게시판을 운영해왔다. 이를 통해 차량 후방 카메라의 빗물을 자동 세척하는 ‘초음파 진동 렌즈 클리너’와 갓길 주정차 사고를 방지하기 위한 ‘갓길 2차 사고 방지 시스템’ 등이 지난해 최우수 아이디어로 선정돼 기술 활용 방안을 검토 중이다. 이번에 공식 오픈한 아이디어 포털은 이 같은 아이디어 개발 과정을 통합 개선한 결과다.

김정태 현대모비스 선행연구섹터장은 "아이디어 포털은 지식 공유와 아이디어 제안, 토론의 선순환을 통해 회사의 미래 가치를 창출하는 데 핵심 역할을 할 것"이라며 "창의적인 아이디어들이 실제 기술 개발로 이어질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

