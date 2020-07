이인영 "최고는 몰라도 '두번째로 잘한 통일부 장관' 자신 있다"

통일부 장관으로 첫 출근

"전략적행보로 담대한 변화를"

이인영 통일부 장관이 27일 오후 통일부 장관으로서 공식적인 업무에 돌입했다. 이 장관은 출근길에 취재진과 만나 "역대 어느 통일부 장관님보다 잘 할 자신은 없지만 두번째로 잘할 자신은 있다"고 했다.

이 장관은 이날 문재인 대통령이 장관 임명안을 재가한 직후인 오후 2시에 정부서울청사로 출근해 업무를 시작했다.

취임식은 열지 않았지만, 직원들에게 "전략적 행보로 대담한 변화를 만들고 남북의 시간에 통일부가 중심이 됩시다"라는 문자메시지로 취임 인사를 대신했다.

이 장관은 "(남북관계) 상황이 민감하고 절박하기도 한데 의례적인 취임식을 하는 게 좀 번거롭다고 생각한다. 제 스타일도 아니다"라며 곧바로 업무에 착수해 현안을 챙길 계획이라고 밝혔다.

그는 통일부 장관으로서 첫 출근 소감을 묻는 말에는 "대담한 변화를 만들어야 한다. 그러기 위해서는 임기응변으로 대처하는 것도 중요하지만 전략적인 행동을 할 필요가 있다"고 거듭 강조했다.

취임 후 가장 시급하게 챙길 과제에 대한 질문에는 "남북 간 대화를 복원하고 인도적 협력은 즉각적으로 실천할 수 있도록 하며, 그런 과정에서 신뢰를 만들어 그동안 남과 북이 약속했던 것을 이행하는 과정으로 들어갈 것"이라고 기존의 구상을 재확인했다.

아울러 직원들과의 소통을 강조했다. 그는 "우선 오늘은 통일부 실·국장 의견을 듣고 부서별로 직접 찾아가 인사를 하고 보고를 받는 과정을 갖겠다"면서 "좋은 얘기는 받아들이고, 함께 고쳐나가야할 부분은 고쳐나가겠다"고 했다.

그는 통일부 장관 후보자로 지명된 직후 줄곧 남북관계 복원을 위한 '창의적 해법'을 강조해왔다. 이 장관은 북한 금강산·백두산의 물, 대동강의 술을 남한의 쌀이나 약품 등과 현물로 교역하는 방식의 남북 간 교류협력을 거론했다.

또한 금강산 개별관광 추진, 추석 전 이산가족상봉 등에 대한 의지를 피력하고, 오는 8월로 예고된 한미연합훈련이 연기됐으면 좋겠다는 입장을 밝히기도 했다.

이 장관에 대한 인사청문회는 지난 23일 개최됐다. 청문회 다음 날 국회 외교통일위원회에서 야당 미래통합당 의원들이 불참한 가운데 보고서가 채택됐으며, 이날 오전 11시 45분 문 대통령이 통일부 장관 임명안을 재가했다.

