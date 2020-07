순천시, 의대신설 가시화…당위성과 그동안의 추진경위는?

순천시, 의과대학과 병원부지 마련 절차에 착수

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 지난 23일 정부와 여당이 ‘의대 정원 확대 및 공공의대 설립 추진 계획’을 발표함에 따라 전남지역 의과대학 신설이 사실상 확정됐다.

그동안 의대 유치를 위해 시민의 뜻을 모으고 힘을 다했던 순천시(시장 허석)는 의과대학과 대학병원 건립 용지 확보를 위한 절차에 착수하는 등 본격적인 준비에 나섰다.

순천시 의과대학 유치 과정을 보면 지난 2012년 12월, 순천대 총장과 국회의원 등으로 이뤄진 ‘순천대학교 의과대학 설립추진위원회’ 발족과 77만 명 서명운동을 시작으로 순천시는 의과대학 설립을 추진하기 위한 노력을 펼쳐왔다.

지난 2013년 1월, 교육과학기술부 특별감사 결과로 서남대학교 의과대학 폐지에 대한 관측이 본격화되자, 순천시는 2013년 5월 ‘전남 의료환경 전망과 발전 방향 정책포럼’개최와 ‘공공의료 인력 확충방안 모색을 위한 국회 간담회’를 열었다. 또한, 2014년에 ‘여·순·광 행정협의회 개최’를 통해 3개시 공동협력을 마련하기도 했다.

이어 2016년에는 ‘순천시장 의대 유치 호소문’ 발표, 이정현 국회의원의 『국립보건대학 법률안』 발의 등, 의대 유치에 대한 지역사회의 목소리를 정부와 국회에 보냈다.

또 순천시는 2017년 순천시의회와 순천대학교와의 협력을 위해 ‘순천대 의대 유치 관련 순천시장-순천대 총장 면담’을 실시하고, 유치 확정시 신대지구 의료기관 용지 무상 임대하는 방안 등을 논의한 바 있다.

2018년 보건복지부의 서남대 폐쇄 명령 및 남원시 국립공공의료대학 설립계획 발표 이후, 전라남도는 2020년 3대 핵심과제로 전남도내 의대 유치 선정을 포함하고, 전남 행정부지사를 단장으로 하는 ‘도내 의과대학 유치T/F팀’을 구성했다.

지난 21대 총선에서 '전남권 의대 유치'를 공약으로 내건 소병철 의원(순천·광양·곡성·구례 갑)의 제안으로 당시 이낙연 중앙선대위 상임위원장과 함께 동남권 민주당 후보들이 전남 동남권 의대 설립 등을 포함한 동남권 후보 공동정책 이행 협약식도 가졌다.

전라남도는 지난 5월 순천시, 순천대학교, 목포시, 목포대학교와 의과대학 유치를 위한 공동협력 협약을 체결했다.

지난 23일 의과대학 정원확대 방안 발표로 전남지역 의과대학 신설이 가시화되자 순천시와 순천시의회는 환영의 뜻을 밝혔다.

허석 순천시장은 “전남 동부권은 의과대학 신설의 최적지인 만큼 순천대학교에 의과대학과 부설 병원이 건립될 수 있도록 순천시는 28만 시민의 지혜와 역량을 모아 적극적으로 지원하겠다”며 “순천대학교와 협력을 통해 대학과 병원 건립 용지 마련을 위한 절차에 착수했고, 이후의 행정적 지원도 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

허유인 순천시의회 의장은 지난 24일 긴급 의장단 회의를 열고 “의료수요가 가장 많은 전남 동부권의 중심인 순천시에 의과대학이 반드시 유치될 수 있도록 관계 기관과 긴밀히 협조해 나가겠다”고 말했다.

소병철 국회의원은 당정의 의과대학 신설방침을 환영하며 “시민들 앞에서 약속드린 전남권 의과대학 유치 및 대학병원 설립에 한 발 더 다가가게 돼 기쁘고 뿌듯하다”면서 동부권의 인구나 의료기관 인프라 상황을 설명하며 의대 과학의 전남 동부권 유치 당위성도 우회적으로 표현했다.

소 의원은 "같은 전남권 내에서도 동부권 인구는 2020년 3월 기준 84만6828명으로 서부권 62만8952명보다 인구가 더 많음에도 불구하고 의료기관 수나 의료인력은 훨씬 더 부족해 의료서비스 인프라는 더 취약한 상황"이라고 주장했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr