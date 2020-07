김종인 "내년 4월 서울시장 선거때 '수도이전' 공약 내걸어라"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 여권의 '행정수도 이전' 추진과 관련 "내년 4월 7일에 서울시장 보궐선거에서 더불어민주당이 수도이전 공약을 내걸고 서울시민 의사부터 확인하라"고 강조했다.

김 위원장은 27일 통합당 비상대책위원회 회의에서 "부동산 투기를 억제하질 못하니까 (수도이전 논의를) 시작해서 이제 와서는 서울은 천박한 곳이니까 수도가 옮겨져야 된단 얘기를 한다"며 이같이 말했다.

이해찬 더불어민주당 대표의 '천박한 서울' 발언을 문제삼은 것이다. 이날 통합당은 백드롭(현수막 글씨)도 '아름다운 수도, 서울 의문의 1패'라는 문구를 내걸었다.

김 위원장은 "정부는 수도 이전에 대한 근거를 아무것도 제시치 않고, 정치권에서 수도이전을 얘기하는 건데 대표는 헌법사안이라고 하고 원내대표는 일반 법률로 옮길 수 있다며 오락가락해 국민들이 현혹된다"며 "이 대표가 파리의 세느강과 한강을 비교하면서, 파리에는 역사적 건물이 많이 있는데 서울 한강은 아파트만 있어서 투기 대상이 되니 서울이 비천한 도시처럼 얘길 하는데 이 대표가 도시의 발전과정이라는걸 제대로 인식하지 못한데서 나온 발상"이라고 지적했다.

그는 "민주당에서 최근에 왜 이렇게 급작스런 수도 이전을 불 붙이는지 모르겠다"며 "수도이전에 대한 굳건한 생각을 갖는다면 내년 4월 7일에 서울시장 보궐선거에서 민주당이 수도이전 공약을 내걸고 서울시민 의사부터 확인하길 당부드린다"고 말했다.

김 위원장은 검찰개혁 이슈에 대해서는 "KBS의 오보가 이뤄지는 과정에서 검찰의 모 간부가 전달했다는 보도가 나왔는데, 검찰이 정상적으로 운영되는 기관인지 의문을 갖는다"며 "실질적으로 검찰의 어떤 모습 갖추기 위한 검찰개혁을 추진하는 건지 대통령으로서의 입장을 분명히 밝혀줬으면 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr