김현수 농식품 장관 "농산물 가격 급등락 최소화 할 것"

27일 국회 업무보고

[세종=아시아경제 김현정 기자] 김현수 농림축산식품부 장관이 농산물 가격 급등락을 최소화하겠다고 밝혔다.

김 장관은 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 농림축산식품해양수산위원회 업무보고에서 "의무자조금단체가 자율적인 수급조절 기능을 수행하도록 하고, 정부는 정확한 관측정보 제공과 자조금 매칭으로 지원하는 체계를 만들겠다"면서 이 같이 밝혔다. 그는 "온라인 거래 등 도매시장 이외의 유통 경로 간 경쟁을 유도하여 물류를 효율화하고, 가격변동의 위험도 분산시키겠다"고 설명했다.

추진중인 공익직불제의 성공적인 안착도 강조했다. 공익직불제는 기존의 직불금 제도를 통합ㆍ개편한 것으로, 농업 활동을 통해 환경 보전, 농촌공동체 유지, 식품안전 등의 공익기능을 증진하도록 농업인에게 보조금을 지원하는 제도다. 그는 "공익직불금이 실제 농사를 짓는 농업인들에게 돌아가도록 10월까지 자격 검증 등을 마치고 연내 직불금 지급을 완료할 계획"이라면서 "올해는 제도의 조기 안착에 주력하되, 운영 과정 상의 문제에 대해서는 충분히 자료를 축적하여 개선방안을 검토하겠다"고 언급했다.

2040 청년층의 유입과 베이비붐 세대의 귀농·귀촌 등을 독려해 농촌 지역경제의 활력도 개선시키겠다고 했다. 농식품부는 농지은행 매입 방식을 다양화해 청년농업인 공급물량을 지난해 1천697㏊에서 올해 2천240㏊로 확대하고 맞춤형 농지와 시설 지원을 강화할 방침이다. 그는 "농업의 발전 가능성을 보고 농업을 선택하는 2040세대는 우리 농업의 희망"이라며 "농지은행의 농지 공급을 확대하고 심층 창업 컨설팅을 지원해 농식품 산업의 미래 성장동력을 확충하겠다"고 말했다. 이어 "도시에서 은퇴한 베이비붐 세대를 비롯해 귀농·귀촌을 선택하는 사람들은 농촌의 귀중한 활력소"라면서 "도시농협 주도의 교육과 농촌생활 체험프로그램을 지원하고 농촌형 생활SOC와 의료·돌봄 등 필수 서비스를 확충하여 이들의 귀농·귀촌을 촉진할 것"이라고 역설했다.

이밖에 밀과 콩의 국내 적정 자급기반을 확보해 식량안보를 강화하고, 농산물 생산에 빅데이터와 AI 활용을 확대하는 등 온라인 기반 유통 방식을 개발해 나가겠다는 방침을 밝혔다.

한편, 김 장관은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 외식 및 수출 등 각 분야 농업에 미치는 영향과 대응을 보고했다. 앞서 농식품부는 직접 피해가 발생한 분야를 중심으로 두 차례 기금운영계획 변경 등을 통해 709억4000만원을 긴급 지원한 바 있다. 농가에 대한 농업정책자금 지원 여력을 확보하기 위해 1000억원 규모의 농신보기금을 출연하는 등 금융지원을 강화하고, 다음 달부터 국산 농산물 소비 촉진과 외식ㆍ농촌관광 활성화를 위해 할인 쿠폰을 지급한다.

