서울시 구청장들 고 박원순 시장 시정 철학 뒷받침 다짐

서울시구청장협의회 27일 제151차 정기회의 열고 고 박원순 시장 시정 철학 뒷받침 결의

[아시아경제 박종일 기자] 서울시 25개 구청장들 모임인 서울시구청장협의회(회장 이동진 도봉구청장)는 27일 서울시청에서 정기회의를 열고 고 박원순 시장 시정철학과 가치를 뒷받침하자는 결의를 했다.

이동진 협의회장은 이날 인사말을 통해 “구청장협의회장이 되고 구청장들과 첫 모임이 시장님 빈소에서 이뤄졌다는 것이 받아들여지지 않았다”고 회고, “현실은 현실이니 만큼 남은 사람들 몫이 더 커진 것 아닌가 생각된다. ‘시정이 구정, 구정이 시정’이라는 박 시장의 시정 철학이 발전돼야 하고 이를 뒷받침하겠다”고 말했다.

또 “서울시가 외풍을 강하게 맞고 있다”며 “어려운 상황에서 서로에게 힘이 돼야 하지 않을까 한다. 이 자리가 첫 출발 자리가 아닌가 생각한다”고 덧붙였다.

이어 전국시장군수구청장협의회 산하 복지대타협특별위원회 간사를 맡아온 정원오 성동구청장은 서울시-자치구간 복지사업 조성위원회(TF)를 구성하자고 제안, 채택됐다.

정 구청장은 “복지 급여 중 전국적이며 보편적인 성격을 가지는 급여나 서비스는 중앙정부가 책임지는 원칙을 준수, 중앙정부는 소득보장 영역의 전국적, 보편적 급여 부담, 기초정부는 지역밀착형 근거리, 대면복지 등 사회서비스 분담하자”고 설명했다.

이에 대해 김선순 서울시 복지정책실장과 서정협 시장 권한대행은 “서울시와 적극 협력해 나가도록 하겠다”고 답변했다.

이날 서울시-자치구 복지사업 조정위원회 운영안은 서울시측에서 정무부시장, 기획조정실장, 복지정책실장 등 3명, 자치구에서는 구청장 3명이 참여하기로 했다.

조정위원회는 주민 생활과 밀접한 교육, 출산, 보육분야 등 주요사업을 중심으로 광역과 기초의 합리적인 복지사업 조정 및 재정 배분 방안을 마련을 위한 논의키로 했다.

특히 복지사업 예산 부족분 확보 대책과 복지사업비 매칭비율 개선 방안 재정건전화 방안을 마련키로 했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr