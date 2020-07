‘이제는 환경에 맞춰!’ 새로워지는 뷰티 신제품

비바이바닐라, 마스크 묻어남 적은 틴트 선보여

티르티르, 외부 오염을 씻어내는 클렌징 라인 출시

[컬처&라이프 김희영 기자] 뷰티 브랜드가 새롭게 내놓는 제품들도 환경과 상황에 따라 변화하고 있다. 비바이바닐라는 코로나19로 마스크 사용이 보편화된 일상을 반영해 묻어남이 적은 틴트를 출시했다. 티르티르는 외부 오염으로부터 피부 면역을 높여주는 클렌징 라인을 선보인다.

‘바르고 마스크 쓰세요’ 비바이바닐라 틴트

바닐라코의 메이크업 브랜드 비바이바닐라가 ‘컬러 스플래쉬 워터 틴트’를 출시했다.

신제품은 건조함과 끈적임을 줄여 마스크를 쓴 상태에서도 사용 가능하다. 오일 인 워터(Oil in Water) 제형으로 만들어 매끈하게 발리는 것이 특징이며, 플로럴 콤플렉스가 함유돼 입술 보습을 돕는다. 색상은 코랄 피즈, 오렌지 스퀴즈, 멜로우 핑크, 크러쉬 플럼, 블러디, 레드라이크 등 총 6종으로 출시됐다.

외부 환경으로부터 피부 보호, 티르티르 클렌징

헬씨 라이프 뷰티 브랜드 티르티르(TIRTIR)가 새로운 클렌징 라인 ‘리시카 바이오(RECICA BIO)’ 5종을 출시했다.

새롭게 나온 라인은 시카와 프리 프로바이오틱스의 효과로 피부 밸런스 케어에 도움을 주며 세정과 동시에 세안 후에도 피부 장벽 강화에 도움을 주는 클렌징 라인이다.

리시카 바이오 클렌징 5종은 클렌징 밤, 클렌징 패드, 클렌징 폼, 엔자임 클렌저, 필링 젤로 구성됐다. 피부 타입과 고민에 따라 노폐물 제거, 진정 효과, 결 정리, 각질 제거 등 각각의 특징에 맞춰 선택해 사용할 수 있다.

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr