그렇게 풀었는데…상반기 저금만 폭증

유동성 대거 공급에도 은행에 쌓이기만

상반기 수신 108조7000억↑…역대 최대

[아시아경제 김효진 기자] 올해 상반기 은행권의 수신이 역대 최대 규모로 증가했다. 정부와 금융ㆍ통화 당국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위해 기준금리의 잇따른 인하 및 각종 대출ㆍ재정 지원으로 돈을 대거 풀었으나 상당부분이 은행 금고로 흘러들어갔다는 뜻이다.

애써 유동성을 공급했는데 돈이 제대로 돌지 않는 상황이어서 향후 정책방향 수립에도 적잖은 영향을 미칠 것이란 관측이다.

27일 한국은행에 따르면 지난 6월 말 은행 수신은 1858조원으로 지난해 말보다 108조7000억원이나 늘었다. 상반기 기준으로 역대 최대 증가치다. 코로나19 확산이 본격화한 지난 2월에 35조9000억원이, 3월에 33조1000억원이 늘었다. 5월에는 33조4000억원 증가했다. 코로나19가 비교적 안정적으로 관리된 6월에는 18조6000억원 늘었다.

상반기 은행의 기업ㆍ자영업자 대출은 77조7000억원, 가계대출은 40조 6000억원 증가했다. 금융권 관계자는 "코로나19 여파로 소비시장 전반이 경직된 데다 향후 자금운용 사정에 대한 우려가 커서 돈이 시중에 실질적으로 풀리지 않은 것"이라면서 "유동성 대책의 효과가 그리 크지 않았던 셈"이라고 지적했다.

지난해부터 잇따른 사모펀드 등 금융사고와 이에 따른 고강도 규제 탓에 금융투자시장이 얼어붙은 것도 주요 이유 중 하나로 보인다. 은행 수신 증가분 중 107조6000억원은 수시입출식 예금이다. 정기예금은 반대로 2조3000억원이 줄었다. 마땅한 사용ㆍ투자처를 찾지 못해 대기하고 있는 시중자금이 그만큼 많다는 의미다.

저축만 늘어 유동성 공급 효과가 제대로 나지 않는 세계적 흐름에서 우리도 벗어나지 못한다는 뜻도 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 최근 '치솟는 저축률이 전 세계 중앙은행에 정치적인 딜레마를 제기하고 있다'는 제목의 보도로 이런 문제를 지적했다.

김용범 기획재정부 제1차관도 지난 24일 제18차 혁신성장 전략점검회의 겸 정책점검회의에서 "수요 부족보다 안전한 소비가 어려운 문제"라는 말로 우려를 드러냈다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr