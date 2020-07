수협은행, 현대카드 제휴 모바일 적금…최대 6.4% 금리 혜택

[아시아경제 김민영 기자] Sh수협은행은 현대카드와 손잡고 최대 연 6.4% 금리 혜택을 주는 모바일 전용 제휴적금인 ‘오! 더드림적금’ 을 출시했다고 27일 밝혔다.

이 적금 기본금리는 연 1.0%이며 수협은행 마케팅 동의 시 0.1%포인트, 자동이체 등 추가 조건 달성 시 0.8%포인트의 우대금리가 주어진다. 또 현대카드 사용 조건 충족 시 최대 4.5%의 우대금리성 만기 특별 리워드가 추가 지급된다.

이 상품 만기는 1년이며 최대 월 30만원까지 자유롭게 적립 가능하다. 출시 후 판매한도 소진시까지 1인 1계좌만 가입이 가능하며 가입 후 다음 달 15일까지 이벤트 대상 현대카드를 5만원 이상 사용하는 가입자에게 ‘스타벅스 커피 10잔 쿠폰’을 증정한다.

현대카드 홈페이지나 네이버에 ‘수협 현대카드 적금’ 혹은 ‘수협더드림적금’을 검색하면 나오는 전용 이벤트 페이지에서 응모하고 수협은행 모바일 애플리케이션(앱) ‘헤이뱅크’에서 가입할 수 있다.

수협은행 관계자는 “무더운 여름날에 어울리는 시원한 혜택을 고객에게 드리고자 구성했다”고 말했다.

