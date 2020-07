경남대 산단-락토메이슨, 업무협약 체결 ··· 산·학·관 협력 상호 교류

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남대학교 산학협력단은 산학협력관 빅데이터 세미나실에서 락토메이슨과 산학협력을 위한 업무 협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

협약에 따라 양 기관은 산학연계를 통해 상호 협력 및 공동 발전을 위한 협력 체계 구축을 목적으로, ▲산·학·관 협력에 대한 상호 정보 교류 ▲기술·경영 자문 및 공동 연구 인력 상호 교류 ▲세미나·특강·워크숍 등의 프로그램에 관한 공동 운영 등을 약속했다.

이와 함께 ▲교육부 LINC+사업 확산과 현장실습·취업 등에 필요한 사항 ▲고용노동부 IPP 형 일학습병행 사업 확산에 필요한 사항 등 상호 이해와 협력 증진을 위한 교류 및 연계도 약속했다.

락토메이슨 손민 대표이사는 “경남대와 기업이 필요로 하는 전문 인재를 양성하는데 적극적으로 협력해 학생들과 기업 모두 서로 윈-윈 할 수 있는 좋은 선례를 남기는 데 최선을 다하겠다”라고 전했다.

이어 경남대 강재관 산학부총장은 “락토메이슨과의 협약을 통해 산·학·관의 선순환 구조 구축은 물론 상호 협력을 통한 지역 우수 인재를 양성하는데 다각적인 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

이날 협약식에는 강재관 산학부총장과 락토메이슨 손민 대표이사를 비롯해 경남대 박은주 LINC+사업단장, 이배영 LINC+사업대외부단장, 김정권 교수, 황지환 교수와 락토메이슨 박경진 관리부장 등 관계자가 참석했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr