박주민 "서울시장 뜻 없다…전당대회에 모든 것 걸어"

"당, 국민들 눈높이 못 읽어...안정적인 당 운영보다 치열한 고민 필요"



[아시아경제 원다라 기자] 박주민 더불어민주당 의원이 서울시장에 출마할 생각이 없다고 밝혔다. 당대표 경선이 출마한 이유에 대해선 "(차기 당대표는) 안정적인 당 운영보다 치열하게 고민하고 국민들 옆에 있어야 하기때문"이라고 말했다.

박 의원은 27일 오전 KBS 라디오에 출연해 '몸값을 올려서 서울시장 선거로 간다는 이야기를 하는 사람들이 있다'는 질문에 "저를 서울시장 후보 물망에 올려주신 분들께서 저를 높게 평가해주셔서 감사하다는 말씀을 드리지만 서울시장에 대한 뜻은 없다. 지금은"이라고 말했다. 이어 "전당대회에 모든걸 다 걸었다, 이렇게 봐주시면 되겠다"고 강조했다.

당대표 경선에 출마하게 된 이유에 대해선 "최근 몇 가지 정책 부분에 있어서 국민들 눈높이를 못 읽고 있다는 평가를 받고 있다"면서 "(앞서 출마한) 두 분은 안정적 당 운영 이런 이야기들을 많이 하셨다. 그런데 그런 안정성이 과연 지금 이런 위기의 시대에 어떻게 보면 전환의 시대 이런 때에 맞느냐, 그것보다도 좀 더 치열하게 고민하고 국민들 옆에 있고 하는 것이 더 필요하지 않느냐는 생각을 가지고 있다"고 말했다.

두 후보와의 정치적 체급 차이를 어떻게 극복할 것인지에 대해선 "온라인 소통에 있어서는 제가 다른 두 분보다는 강점이 있을 수 있다는 생각을 가지고 있어서 그런 방식으로 접근하려고 한다"면서 "메시지 같은 경우도 좀 더 참신하고 발랄하게 전달을 해볼까, 그런 생각을 하고 있다"고 말했다.

내년 서울시장, 부산시장 재보궐선거에서 후보를 내야 한다고 종전 입장을 바꾼것에 대해선 "많은 분들이 저한테 손바닥 뒤집듯이 뒤집느냐고 비판하실수도 있지만 그건 다 제가 감내한다. 그런데 부산시장만 보궐선거를 할 경우하고 지금 서울시장까지 포함해서 보궐선거를 할 경우, 이 보궐선거 자체에 의미가 달라졌다고 본다"고 말했다.

이어 "정치적 상황도 많이 달라졌다. 그래서 다른 고민이 필요하다는 말씀을 드리는 것"이라면서 "지금 당장 무조건 된다, 안 된다고 하기보다는 차기 지도부가 꾸려지면 이 차기 지도부가 당원의 의사와 국민의 의사를 물어서 결정하는 것이 맞다고 생각한다"고 말했다.

늦춰지고 있는 고위공직자범죄수사처(공수처) 출범에 대해선 "일단은 설득을 좀 더 해볼 필요는 있다고 생각한다. 정 안되면 최후의 수단으로 법 개정까지 생각해야 한다"고 말했다. 행정수도 이전 문제와 관련해선 "굳이 개헌 필요가 있느냐는 생각이 든다"면서 "헌재의 경우에도 시대적 상황이라든지 사회적 인식이 변하면 다른 결정을 내린다"고 말했다. 이어 "서울대 폐지론을 포함해서 고민해볼수도 있다"고 말했다.

열린민주당과의 합당 가능성에 대해선 "양당 간에 당원들 간에 화학적 결합은 저는 가능하다고 본다"면서 "당연히 당원들의 의사를 묻는 과정을 거쳐야 될것"이라고 말했다. 차별금지법의 필요성을 묻는 질문에는 "더 이상 늦추기는 어렵다고 본다"고 말했다. 법관탄핵에 대해서도 "이뤄질 필요가 있다고 생각한다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr