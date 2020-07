리큐, "세탁·표백 한번에" 제트 화이트닝 파워겔 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업(대표 임재영)의 스마트 액체세제 브랜드 리큐에서 세탁과 표백 기능을 한번에 할 수 있는 액체세제 ‘리큐 Z(제트) 화이트닝 파워겔’을 출시했다.

리큐 Z 화이트닝 파워겔은 세탁과 표백 기능을 하나에 담아 삶아 빤 듯한 강한 세탁을 도와주는 액체세제다. 오염 얼룩의 표면을 하얗게 탈색해 세탁하는 일반적인 산소계 표백제와 달리 리큐만의 표백 기술을 적용해 섬유 속 오염의 근본적인 원인을 제거하는데 도움을 준다.

자사 기존 세탁세제 대비 48% 강력해진 표백력으로 흰 옷은 더 하얗게 세탁하는 화이트닝 효과와 색바램이나 이염 걱정없이 색깔 옷을 더욱 선명하게 관리해주는 컬러 케어에 효과적이다.

미세먼지, 유성오염, 피지오염 등 쉽게 지워지지 않는 섬유 속 다양한 생활오염 제거력을 공인기관 시험을 통해 검증했다. 재오염 방지 기술을 적용해 세탁 중 제거된 오염인 미세먼지, 찌든 때 등이 섬유에 다시 붙지 않도록 도와준다. 또한 파라벤 6종, 형광증백제 등도 배제했다.

리큐 담당자는 “최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 외출 후 섬유에 남아있는 외부 오염을 걱정해 강한 세척력을 소구하는 소비자가 늘고있다”며 “리큐 Z 화이트닝 겔은 세탁과 표백의 기능을 한번에 구현해 강한 세척력은 물론 경제적이고 간편한 세탁을 도와줄 수 있는 제품이다”라고 설명했다.

리큐 Z 화이트닝 파워겔은 △일반용과 △드럼용 2종으로 구성됐으며 이마트, 홈플러스 등 가까운 대형마트에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr