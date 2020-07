[클릭 e종목]"삼성SDS, 현 주가 저평가 상태"

[아시아경제 박지환 기자] 신한금융투자는 27일 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 170,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 173,500 2020.07.27 08:00 장시작전(20분지연) close 에 대해 미래 전망을 보면 현 주가는 바닥 수준이라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 23만8000원에서 23만2000원으로 2.5% 하향 조정했다.

소현철 신한금융투자 연구원은 "2분기 매출액은 전분기 보다 5.4% 증가한 2조5670억원, 같은 기간 영업이익은 14.9% 늘어난 1970억원으로 시장 기대치를 소폭 상회했다"고 평가했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 고객사의 IT 투자 부진으로 전년대비 매출과 영업이익이 감소했지만 공공·금융 등 대외 IT 서비스 매출이 전분기 대비 11% 증가했다. 또 인공지능·Analytics 매출이 6% 증가하면서 컨센서스를 소폭 상회했다는 분석이다.

다만 올해와 내년 영업이익을 기존 대비 각각 6.8%, 2.8% 낮게 예상하면서 목표주가는 소폭 낮췄다.

소현철 연구원은 "최근 정부가 데이터, 네트워크, 인공지능 산업혁신정책을 제시하면서 클라우드와 인공지능에서 사업기회가 커지고 있다"며 "국내 4개 해외 13개 데이터센터를 기반으로 한 클라우드 서비스와 인공지능 Brightics사업가치가 부각되고 있어 길게 보면 현 주가는 바닥 수준"이라고 평가했다.

