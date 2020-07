상주시, FTA 국비 100억 추가 확보 "과수 시설 현대화 가속도"

지난해말 88억원 확보 1427개 과수 농가에 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 국비사업인 'FTA 과수 고품질 시설 현대화'를 위해 100억원을 추가 확보해 7대 주요 과수(사과·배·포도·복숭아 등) 농가 경쟁력을 더욱 확보할 수 있게 됐다고 27일 밝혔다.

시는 이미 확보한 88억원의 FTA(자유무역협정) 예산으로 지난해말부터 1427명(88억원)을 선정해 '과수 시설 현대화 사업'을 추진 중이다. 당시 2089명(190억원)이 사업 참여를 희망했지만 사업비 대비 50%도 선정되지 못했다. 이 때문에 과수 농가들이 시설 현대화 및 친환경 과원 관리에 어려움을 겪어왔다.

이번 추가 국비 확보에 다른 세부 추진 사업은 포도 비가림시설, 관정 및 관수시설, 우량품종 갱신, 재해예방시설 등 16가지다. 국내 유통뿐 아니라 해외시장 개척을 위해 고품질 농산물 생산을 주요 목표로 추진할 계획이다.

강영석 상주시장은 "코로나19로 농촌 인력이 부족한 상황이었는데 시설 현대화로 농업 경영비 절감뿐 아니라 농산물 고품질화로 국내외 유통시장을 선점할 여건이 마련됐다"고 추가 국비 확보를 반겼다.

