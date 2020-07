코오롱FnC 을지다락, 설동주展 오픈

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 운영하는 멀티 플래그십 스토어 을지다락이 아트 프로젝트를 시작하며 그 첫번째로 일러스트레이터 설동주와 협업한 ‘설동주展’을 선보인다.

올해 1월 문을 연 을지다락은 코오롱FnC 브랜드 체험 공간을 넘어 을지로라는 지역 커뮤니티에 녹아들 수 있는 공간으로 변신을 꾀하고자 이 같은 프로젝트를 마련했다.

첫 번째 협업의 파트너인 설동주 작가는 펜 드로잉과 사진을 통해 도시의 다양한 모습을 기록하고 수집하는 ‘시티 트레킹 일러스트레이터’로 유명하다. 이미 올 초 ‘을지로 수집’이라는 책을 펴내며 그곳에서 일하며 살아가는 사람들의 인터뷰를 글과 사진으로 엮어낸 바 있다.

첫 아트 콜라보레이션 프로젝트인 설동주展은 ‘을지로 0佳; 을지로의 아름다운 사람들’을 테마로 한다. 을지로를 삶의 터전으로 수십년을 살아온 인쇄소, 철공소 사람들과 힙지로의 청년들이 만나 이웃하며 사는 풍경을 펜 드로잉 일러스트로 담았다.

일러스트는 총 26점으로, 을지다락 건물의 전면 유리를 장식한 것은 물론, 2층 공간을 빼곡히 채웠다. 특히, 다락 콘셉트의 공간에 일러스트를 겹쳐서 공간감을 주는 재미를 더했다.

또 프로젝트 오픈을 기념해 을지로 곳곳을 보여주는 일러스트 지도, 엽서, 머그컵, 텀블러 등 13종의 협업 굿즈를 판매한다.

을지다락 TF 관계자는 “을지로가 마냥 힙지로만이 아닌, 실제 사는 사람의 냄새 나는 컨텐츠를 만들고자 한다. 설동주 작가와의 협업으로 을지다락에 문화를 더하고 더 풍성한 컨텐츠를 고객에게 선보일 계획”이라고 전했다.

