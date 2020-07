김정은, '전승절' 맞아 군부에 권총 수여…군 "철저한 임전태세"

정전협정 67주년 맞아 기념행사

6·25전쟁 전사묘 참배…군부 격려



김정은 북한 국무위원장이 조국해방전쟁 승리(정전협정 체결) 67주년을 맞아 6·25 전사자묘를 참배하고 군 간부들에게는 기념 권총을 직접 수여했다.

27일 북한 관영매체 조선중앙통신은 "김정은 동지께서 위대한 조국해방전쟁승리 67돌을 맞으며 공화국무력의 주요지휘성원들에게 백두산기념권총을 수여하셨다"고 보도했다.

당중앙위원회 본부청사에서 26일 진행된 수여식에는 박정천 군 참모장과 군종 및 군단급 단위 지휘관들, 군 보위국장, 국가보위상, 사회안전상, 호위사령관, 호위국장, 호위처장, 국무위원회 경위국장을 비롯한 각급 무력기관의 주요지휘관들, 노동당 조선인민군위원회 집행위원회 위원들을 비롯해 당 중앙위원회 간부들이 총출동했다.

김 위원장은 "위대한 전승의 날을 맞으며 공화국 무력의 주요지휘성원들에게 우리 군수노동계급이 새로 개발 생산한 '백두산' 권총을 기념으로 수여하려 한다"며 "혁명의 무기를 억세게 틀어쥐고 주체혁명 위업을 끝까지 계승 완성해나갈 새 세대 군 지휘관들에 대한 당의 크나큰 믿음과 기대의 표시"라고 강조했다.

무기를 받은 지휘관들은 "기념권총을 마지막 피 한 방울이 남을 때까지 심장에 품어 안고 그 어떤 천지지변이 닥쳐와도 이 세상 끝까지 원수님만을 믿고 따르며 수령보위, 조국보위, 인민보위의 성스러운 사명을 다해나갈 것을 당기를 우러러 엄숙히 맹세하였다"고 통신은 전했다.

또한 통신은 참가자들이 "최고영도자 동지의 존함이 새겨진 백두산기념권총을 높이 추켜들고 김정은 동지를 위하여 한목숨바쳐 싸워나갈 심장의 결의를 열광적으로 터쳐올리면서 당의 믿음과 기대를 순간도 잊지 않고 전군을 최정예화, 최강군화하는데 총력을 기울이며 철저한 임전태세에서 우리 당의 대업을 굳건히 받들어나갈 불같은 맹세를 다짐하였다"고 했다.

이날 김 위원장은 전사자묘도 참배했다.

통신은 "김정은 동지께서 조국해방전쟁승리 67돌에 즈음하여 조국해방전쟁 참전 열사묘를 찾으시고 인민군 열사들에게 숭고한 경의를 표시하시였다"고 보도했다.

김 위원장은 헌화하면서 "가열한 전쟁의 포화 속에서 혁명의 고귀한 정신적 유산을 마련한 1950년대 조국 수호자들의 불멸의 공훈은 청사에 길이 빛날 것"이라며 "열사들의 영웅적 투쟁 정신은 사회주의 조선의 영원한 넋으로 이어지게 되리라 확신한다"고 말했다.

김 위원장은 지난 25일 당 중앙위원회 정치국 비상확대회의를 긴급소집한 데 이어 연일 공개 행보를 이어가고 있다.

한편 북한은 휴전협정이 체결된 7월 27일을 "미국과 싸워 승리한 날"로 왜곡해 선전선동에 활용하고 있다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr