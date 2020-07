대구시, '지역산업육성사업' 목표 2.5배 달성 … 중기부 평가 '최우수'

전국 14개 시·도 대상 평가에서, 국비 15억 추가 인센티브 확보

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시와 대구테크노파크(대구TP)는 전국 14개 시·도를 대상으로 중소벤처기업부에서 주관한 '2019년도 지역산업육성사업 성과평가' 결과, 최우수에 해당하는 S등급에 선정돼 추가 인센티브로 국비 15억원을 확보했다고 26일 밝혔다.

'지역산업육성사업'은 지역별 특화산업 및 기업에 대한 기술개발 및 사업화 지원으로 기업 경쟁력을 강화하고 지역경제를 활성화하고자 정부가 중점 추진하는 대표적인 지역산업 육성정책이다. 매년 전국 14개 시·도를 대상으로 계획 및 성과에 대한 평가를 거쳐 예산을 차등 지원해 오고 있다.

대구시는 지난해 기업육성의 전략목표를 '개방형 혁신 활성화를 통한 지역기업 혁신성장 지원으로 융복합형 특화산업 육성 및 지역경제 회복'으로 설정, 지역 내 기업지원기관 간 긴밀한 연계·협력을 통해 기업 성장단계별 맞춤형 지원과 융복합 활성화, 혁신성장 기업 육성에 주력했다.

이 결과 신규 고용 266명 및 사업화매출액 608억원을 창출했다. 특히 사업화매출액은 어려운 경제여건 가운데 목표대비 156.8% 초과 달성하고, 전년대비 35.7% 증가하는 성과를 올렸다. 또한 지역사업을 통해 창출된 우수성과의 공유 및 확산을 위해 기업 3건, 과제 2건 등 총 5건의 우수사례를 도출했다.

최운백 대구시 경제국장은 "이번 평가에서 우수한 성과를 달성할 수 있었던 것은 어려운 대내외 여건에서도 지역 산·학·연·관이 힘을 모아 위기 극복 및 지역경제 활성화를 위한 노력과 협업이 있었기에 가능했다"고 강조했다.

