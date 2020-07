[아시아경제 임온유 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 발생한 경기도 포천 8사단에서 추가 확진자가 발생하지 않은 것으로 나타났다.

국방부는 25일 "오늘 오전 10시 기준 군내 코로나19 추가 확진자는 없다"고 밝혔다.

포천 8사단 예하 부대와 인근 3개 부대 장병 800여명을 대상으로 한 PCR(유전자 증폭) 검사 결과 전원 음성으로 확인됐다.

이들 부대에서는 전날까지 총 18명이 확진 판정을 받았다.

군내 코로나19 누적 확진자는 76명(완치 58명)을 유지하고 있으며, 보건당국 기준 군내 격리자는 263명, 군 자체 기준 예방적 격리자는 1518명이다.

