기름종이 로션부터 세럼 미스트까지...미니멀 뷰티템 인기

[아시아경제 조유진 기자] 무더위와 장시간 마스크 착용으로 '스킵케어'가 주목받고 있다. 과다한 화장품 사용에 답답함을 느껴 최소한의 스킨케어 만으로 다양한 효과를 느낄 수 있는 제품들이 인기다. 메이크업 지속력을 높여 주는 기름종이 로션부터 세럼 기능을 겸한 미스트 등 한 가지 제품으로 다양한 기능을 겸비한 올인원 형태의 '스킵케어템'을 추천한다.

듀크레이 신제품 ‘케라크닐 매트 기름종이 로션’은 1회 사용만으로도 속은 촉촉, 겉은 보송하게 마무리되는 지성 피부용 데일리 로션이다. 메이크업 지속력을 높여주는 강력한 오일 컨트롤 기능을 겸했다. 인체적용 시험을 통해 12시간 피지 조절 효과가 확인돼 별도의 파우더나 메이크업 픽서 없이도 보송한 상태가 유지된다.

과도한 유분으로 반복되는 기름종이 사용이나 수정화장의 번거로움을 줄일 수 있어 편리하다. 엑스-프레신 성분이 과도한 유분으로 넓어진 모공을 케어하고, 피부 결을 매끈하게 정돈해 프라이머를 바른 듯 메이크업 밀착력을 높인다. 무더위와 유분감으로 여러 단계의 베이스 메이크업이 부담스러웠다면 데일리 로션으로 제격이다.

아이오페의 ‘더 비타민 C23 앰플’은 순수 비타민 23%의 고강도 함유로 브라이트닝과 안티에이징 케어를 동시에 할 수 있는 제품이다. 순수 비타민 C가 23% 함유돼 기미와 잡티를 완화하는 것은 물론이고 비타민 E와 프로레티놀로 함께 구성된 항산화 시너지 케어로 쫀쫀한 탄력과 결 피크팅 효과를 선사한다. 또한 독자 특허 받은 ‘듀얼 비타C 포뮬러’가 피부에 감싸듯 부드럽게 밀착돼 탄탄하게 가꿔준다.

달바의 ‘화이트 트러플 리프레쉬 스킨 카밍 세럼’은 열 오른 피부에 진정효과를 주는 미스트 타입의 쿨링 진정 세럼이다. 진정과 컨디셔닝에 도움을 주는 병풀 추출물과 위치하젤 추출물, 티트리 오일 성분이 자극 받은 피부에 수딩 효과를 부여한다. 분사형 타입이라 토너, 에센스 단계를 줄여 사용할 수 있는 것이 특징이다. 피부에 분사 후 가볍게 두드려 바르면 건조한 피부의 유수분 밸런스를 맞출 수 있다. 임상을 통해 피부 온도 감소와 모공 면적 완화 효과를 검증 받았다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr