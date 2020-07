다음주 '영통아이파크캐슬3단지' 등 8010가구 분양 나선다

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '영통아이파크캐슬3단지' 등 전국에서 8010가구가 분양에 나선다.

25일 부동산114에 따르면 7월 마지막 주에는 전국 16개 단지에서 총 8010가구(일반분양 7166가구)가 분양을 시작한다. 경기 수원시 망포동 '영통아이파크캐슬3단지', 경기 용인시 영덕동 '기흥푸르지오포레피스' 등이 청약을 진행한다. 모델하우스는 19개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 서울 강남구 대치동 '대치푸르지오써밋', 경기 평택시 용이동 'e편한세상비전센터포레', 대구 동구 신천동 '더샵디어엘로' 등이 오픈을 앞두고 있다.

HDC현대산업개발과 롯데건설은 경기 수원시 영통구 망포동 117-1 일원에 '영통아이파크캐슬3단지'를 공급할 예정이다. 지하 2층~지상 19층, 9개동, 59~189㎡(전용면적), 총 664가구 규모로 이뤄진다. 분당선 망포역을 가깝게 이용할 수 있으며 용인~서울간 고속도로, 경부고속도로, 영동고속도로 등 광역도로망 이용도 편리하다. 편의시설로는 이마트트레이더스(수원신동점)를 도보로 이용할 수 있으며 신동카페거리, 망포역 상권과 접근성도 좋다. 교육시설로는 망포초·잠원중·망포글빛도서관이 인근에 위치해 있다.

대우건설은 서울 강남구 대치동 963 일원에 구마을 재건축을 통해 '대치푸르지오써밋'을 공급한다. 단지는 재건축이 예고된 구마을 1~3지구 중 가장 큰 총 489가구 규모로 조성되며 이 중 106가구가 일반분양 된다. 대우건설의 하이엔드 브랜드인 '푸르지오써밋'이 적용될 예정이다.

대림산업은 경기 평택시 용이동 641 일대에서 'e편한세상비전센터포레'를 분양한다. 단지는 지하 1층~지상 27층, 6개동, 583가구 규모로 지어진다. 74~84㎡로 전 가구가 중소형 평면으로 조성된다. 단지 앞 뒤로 배다리생태공원과 용죽공원 등이 있어 주거 쾌적성이 높으며 현촌초·용이중이 도보권에 위치해 있다. 단지 인근의 안성IC를 통해 수도권 주요 도심을 비롯해 전국 광역 도시로의 이동이 편리하고 2024년 평택동부고속화도로 개통 예정으로 교통 환경이 개선될 전망이다.

포스코건설은 대구 동구 신천동 일대 동신천연합 주택재건축사업을 통해 '더샵디어엘로'를 분양한다. 지상 최고 25층, 12개동, 59~114㎡, 1190가구 규모로 조성되며 이 중 일반분양 물량은 760가구다. 단지는 수성구에 맞닿아 있는 동대구 역세권에 위치한다. 대구를 대표하는 수성구 학원가가 인접해 우수한 교육환경을 갖췄고, KTX·SRT 동대구역, 대구 지하철1호선, 버스터미널 등이 있는 복합환승센터와 가까워 편리한 주거환경을 자랑한다.

KCC건설은 대구 북구 고성동1가 55-2 일원에 '대구오페라스위첸'을 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 49층, 7개동으로 아파트 84㎡, 854가구와 주거용 오피스텔 84㎡, 75실로 구성된다. 대구 1호선 대구역과 대구 3호선 달성공원역을 이용할 수 있으며 대구 북구에서 가장 높은 49층으로 조성돼 대구의 스카이라인을 형성할 전망이다.

충남 천안에서는 대우건설이 '천안푸르지오레이크사이드'를 분양한다. 충남 천안시 서북구 성성동 천안성성2지구 A1블록에 들어서며 지하 2층~지상 38층, 8개동, 74·84㎡ 총 1023가구로 구성된다. 단지는 성성지구 중심에 위치해 있으며 대우건설이 푸르지오3차에 이어 성성지구에 네번째로 공급하는 단지다. 삼성 SDI, 천안산업단지, 탕정산업단지 등으로 출퇴근이 편리할 것으로 예상되며 KTX 천안아산역, 지하철 1호선 두정역 등의 광역 교통망을 이용할 수 있다.

