NH농협은행, 국내 최초 '모바일기반 RPA 장애점검 시스템' 구현

[아시아경제 조강욱 기자] NH농협은행은 국내 최초로 모바일 환경에서 고객관점으로 작동하는 RPA(로봇프로세스자동화) 장애점검 시스템을 구현했다고 24일 밝혔다.

이번에 구현한 RPA 기술은 고객이 모바일 앱을 사용하는 방법과 동일한 경로로 서비스를 점검하는 기술이다. 기존의 서버, 네트워크 등 시스템중심 서비스 점검방식이 고객중심의 점검방식으로 전환돼 새로운 패러다임을 제시했다는 평가를 받고 있으며, 본 체계에 대한 BM특허 등록도 추진하고 있다.

박상국 NH농협은행 IT부문장은"이번에 구축한 RPA시스템은 NH농협은행IT 자체 역량을 통해 직접 구축하여 고품질 비대면 서비스를 365일 24시간 제공할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 RPA와 같은 신기술을 적극 활용하여 고객중심 디지털휴먼뱅크 구현에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.

