[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이형석 국회의원(더불어민주당·광주 북구을)은 아이들의 교통안전을 강화하는 ‘도로교통법’ 일부개정안 2건을 발의했다고 23일 밝혔다.

이 의원이 대표발의한 개정안은 어린이 보호구역 도로의 시점부터 종점까지 도색 등 노면표시를 통해 운전자가 어린이 보호구역임을 명확히 식별할 수 있도록 한다는 내용을 담았다.

또 차단기가 설치돼 있어 도로교통법에 포함되지 않던 공동주택 단지 내 도로를 법적 테두리 안에 넣어 운전자에게 보행자의 보호 의무를 적용케 했다.

이 의원은 “어린이 교통사고 발생을 최소화하기 위해 ‘어린이 교통안전 패키지법’을 대표발의했다”며 “법안추진과 함께, 현재 신설이 추진 중인 광주운전면허 시험장과 연계한 ‘어린이 교통안전교육관’을 설치해 미래세대를 책임질 어린이의 교통안전을 더욱 강화하겠다고” 말했다.

