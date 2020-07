"포스트 코로나 대응" 안전보건公, 'VR 안전교육' 공공기관 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 안전보건공단과 한국동서발전, 한국수자원공사, 한국토지주택공사 등 4개 공공기관은 23일 가상현실(VR) 교육 확산을 위한 공공기관 상생·협력 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 산업재해 예방의 중요성과 비대면 교육의 관심이 높아지는 사회적 분위기를 반영해 VR 기술을 활용한 체험형 안전교육을 확산하기 위해 마련됐다.

상생·협력기관은 올해 연말까지 안전보건 VR 교육자료 225종을 개발한다. 교육자료는 가상현실에서 위험 상황을 간접체험하고 안전작업 방법을 배우도록 제작해 교육 몰입도를 높였다. 사고사망 재해가 많이 발생하는 형태·작업별로 주제를 선정했다.

특히 각 기관 간 자료 운용방식을 통일함으로써 그간 개발 방법 및 장비 등이 달라 타 기관이 제작한 자료를 활용하지 못했던 문제를 해소하기로 했다.

공공기관 간 자료 공유는 물론 기관별 협력업체와 민간 사업장까지 안전보건교육에 자료를 이용할 수 있도록 한다.

현재까지 안전보건공단에서 개발한 안전보건 VR 교육자료는 465종으로 공단의 안전보건 VR 전용관에서 이용할 수 있다.

고광재 안전보건공단 교육홍보본부장은 "포스트 코로나 시대에 접어들면서 안전보건교육도 새로운 방식이 요구되고 있다"며 "이번 업무협약을 통해 개발되는 양질의 VR 교육자료가 널리 활용돼 산업재해 예방에 기여하길 바란다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr