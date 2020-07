저축은행 업계 최초의 싱크탱크 '서민금융포럼' 출범

23일 오전 서울 중구 은행회관서 첫 포럼

[아시아경제 김민영 기자] 저축은행업계의 전문연구기관(싱크탱크)인 서민금융포럼이 23일 출범했다. 서민금융포럼은 저축은행 장기 발전 방향을 모색하고 전문가를 육성하는 역할을 하게 된다.

중앙회는 이날 오전 서울 중구 은행회관에서 제1회 저축은행 서민금융포럼을 열었다고 밝혔다. 주요 금융업권 중 유일하게 싱크탱크가 없었던 저축은행업계에서는 중장기적 발전 방향과 전망을 제시하기 위해 설립 필요성이 제기돼왔다. 중앙회는 이 포럼을 반기 또는 분기마다 열 계획이다.

첫 포럼은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 서민과 소상공인 등에 대한 금융지원을 위한 ‘서민금융기관의 소상공인ㆍ소기업 보증대출 활성화 방안’을 주제로 진행됐다. 박재식 중앙회장은 개회사를 통해 “첫발을 내딛는 포럼이 향후 서민금융과 관련한 다양한 주제에 대한 전문적인 논의의 장으로 정착돼 저축은행이 서민금융기관으로서 지속적으로 성장해 나가는데 중추적 역할을 수행할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이어진 주제발표는 이재연 한국금융연구원 부원장이 맡았다. 이 부원장은 현행 신용보증 제도의 문제점으로 공적 신용보증 기구에 의한 보증이 대부분 은행 대출에 이용되고 있는 점과 높은 보증비율로 인한 금융회사의 도덕적 해이를 우려했다. 그는 “서민금융기관이 서민과 소기업을 대상으로 한 공적보증 대출 취급을 확대할 수 있도록 관련 제도를 개선하고, 서민금융업권 전용 상품을 도입할 필요성이 있다”고 주장했다.

중앙회는 서울신용보증재단과 함께 서민들이 더 낮은 금리로 이용할 수 있는 서민 맞춤형 보증상품 신규 출시를 준비하고 있으며 보증금액, 보증비율, 출연금 등 구체적인 사항을 협의 중이다. 이날 행사엔 김종훈 금융위원회 중소금융과장, 김상택 SGI서울보증 대표이사, 한종관 서울신보 이사장, 주요 저축은행 대표, 이기영 경기대 교수, 김상봉 한성대 교수 등 금융당국, 업계, 학계 전문가 등 50여명이 참석했다.

