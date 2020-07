우리은행 "청약저축·적금 가입 시 꼬모조이 5천원 할인 쿠폰 제공"

[아시아경제 김효진 기자]우리은행은 완구 콘텐츠 전문기업 영실업과 함께 ‘우리아이 행복만들기’ 이벤트를 실시한다고 23일 밝혔다.

우리은행은 내년 7월까지 ‘우리아이행복 주택청약종합저축’ 또는 ‘우리아이행복적금’등의 상품을 영업점에 방문해 신규 가입하는 만 5세이하 고객에게 꼬모조이 5000원 할인쿠폰을 제공한다. 매월 선착순 3000명에게 현장에서 쿠폰북으로 지급되며 키즈전용 콩순이 스킨케어‘꼬모조이’공식사이트에서 2만원 이상 결제 시 사용 가능하다.

또 다음달 31일까지 우리아이행복 주택청약종합저축을 신규 가입하고 자동이체 신청한 부모와 자녀 고객 600명에게는 추첨을 통해 영실업의 인기 캐릭터인 또봇V와 시크릿쥬쥬 완구를 제공하는 이벤트도 진행한다. 조건 충족 시 자동 응모되며 당첨자 발표는 9월4일 우리은행 홈페이지에 게재된다.

우리은행 관계자는 “육아에 꼭 필요한 혜택을 담은 금융서비스와 이벤트 제공으로 부모와 자녀 고객들을 응원하겠다”며 “고객들이 만족하고 자발적으로 찾아올 수 있는 제휴 서비스를 강화할 것”이라고 강조했다.

